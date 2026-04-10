Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 işçinin ölümüyle sonuçlanan facianın yaşandığı Çöpler Altın Madeni’nde sular durulmuyor. Facianın ardından üretimin durdurulduğu maden sahasında, mülkiyet el değiştirdi. İddiaya göre, madenin yüzde 80 hissesini Kanadalı SSR Mining’den devralan Cengiz Holding, üretim için düğmeye bastı.

ÜRETİM İÇİN HEDEF YAZ AYLARI

Sektörden sızan bilgilere göre, Cengiz Holding'in madeni devralmasıyla birlikte yeniden faaliyete geçme hazırlıkları hız kazandı. Uzmanlar, 2014 yılında alınan mevcut ÇED raporu üzerinden "devam" kararı çıkması durumunda, altın üretiminin Mayıs veya Haziran aylarında, en geç ise Temmuz başında yeniden başlayabileceğini öngörüyor.

ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİYOR MU?

Şu anki tabloda madenin yüzde 80’i Cengiz Holding’e, yüzde 20’si ise Çalık Holding iştiraki Lidya Madencilik’e ait. Ancak sektör temsilcileri, Çalık Grubu'nun elindeki bu azınlık hissesini de devrederek ortaklıktan çekilebileceğini ve bu ihtimalin masada olduğunu belirtiyor. Öte yandan SSR Mining’in, Artvin’deki Hod Madencilik projesindeki paylarını da Çalık Holding’e satmak üzere son aşamaya geldiği konuşuluyor.

"2,7 MİLYAR DOLARLIK VARLIK 1,5 MİLYARA SATILDI"

Satış süreci siyasetin de sert tepkisini çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, devir işleminin "şaibeli bir fiyatla" gerçekleştiğini iddia etti. Yavuzyılmaz’ın verilerine göre:

"Maden sahasındaki varlıkların piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 688 milyon dolar. Ancak satış, piyasa değerinin çok altında, 1,5 milyar dolar karşılığında tamamlandı."

"TİCARİ DEĞİL SİYASİ GARANTİ" İDDİASI

Yavuzyılmaz, altın fiyatlarının zirve yaptığı bir dönemde gerçekleşen bu indirimin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu. Ruhsat ve çevresel izinlerdeki belirsizliklerin şirket değişimiyle aşılmaya çalışıldığını öne süren Yavuzyılmaz, bu sürecin ticari mantıktan ziyade "siyasi garantilerle" yürütüldüğünü iddia ederek süreci sert bir dille eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan İliç'te 13 Şubat 2024'te Anagold Madencilik'e ait Çöpler Altın Madeni'nde siyanürlü liç yığınının kayması sonucu 9 işçi 10 milyon metreküp toprağın altında kalmıştı. Büyük bir çevre felaketine de yol açan bu olayda, Fırat Nehri'ne siyanür karışma riski doğmuş ve işçileri arama çalışmaları uzun süre devam etmişti.



9 işçi toprak altında kaldı, arama çalışmalarında işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. 2022'de siyanür sızıntısı yaşanan sahada, bu facia ile birlikte zehirli kimyasalların Fırat Nehri'ne ulaşma riski tepkilere neden oldu.

Facianın ardından şirket faaliyetleri durduruldu, bilirkişi raporları ve sorumlular hakkında soruşturmalar başlatılmıştı.