Erzincan'da 13 Şubat 2024’te maden faciası yaşandı. İliç'teki Anagold Madencilik işletmesindeki Çöpler Altın Madeni’nde siyanür liç işleminden sonra depolanan toprak yığınının kayması sonucu 9 işçi hayatını kaybetti.

Aradan iki yıl geçti ama sorumlulardan hesap sorulmadı.

ÇOK SAYIDA SANIĞA TAHLİYE

Faciaya ilişkin 5 Ocak'ta görülen beşinci duruşmada dava 17 Şubat'a ertelendi. Son duruşmada alınan 47 sanıklı davada sadece 3 kişi tutuklu kalmış, diğer sanıklara tahliye kararı çıkmıştı.

Olayın ardından hazırlanan iddianamede çok sayıda isim yer aldı fakat karar verici pozisyondaki kamu görevlileri yargı önüne çıkarılmadı.

Facianın ardından Meclis'te İliç Maden Faciası Araştırma Komisyonu kuruldu. Aileler, çok kez projenin çevresel etki değerlendirmesi raporuna bizzat onay veren Kurum'un yargılanması için taleplerini yükseltti.

Yargılama sürerken facianın meydana geldiği madenin yeniden açılması başvurusu yapıldı.

YÜZLERCE MADENE İHALE KARARI

Özelleştirmeler hızla devam ediyor. Tartışmalar sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) Resmi Gazete’de yayımladığı ilan, endişeleri daha da artırdı.

İlana göre Türkiye genelinde toplam 485 maden sahası ihale yoluyla yeni işletmecilere verilecek.

Sahaların kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale edileceği bildirildi.