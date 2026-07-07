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Kaynak: Haber Merkezi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden faciasında yaşamını yitiren 9 işçiden Uğur Yıldız'ın kardeşi Duygu Yıldız, Mustafa Hoş'un Sputnik'teki yayınında davanın son duruşması ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ailelerin adalet mücadelesinde yalnız bırakıldığını söyleyen Yıldız, duruşmada yalnızca kendileri ve avukatlarının bulunduğunu belirterek, hiçbir milletvekili ya da sivil toplum kuruluşunun mahkemeye gelmediğini ifade etti.

"BU DAVADA ARTIK TUTUKLU KALMADI"

Duygu Yıldız, davada tutuklu bulunan son iki sanığın da ev hapsi kararıyla tahliye edildiğini belirterek, İliç maden faciasına ilişkin dosyada artık tutuklu sanık kalmadığını söyledi.

Mahkeme heyetinin keşif yapmadığını öne süren Yıldız, Anagold şirketi çalışanlarının görev değişikliklerine ilişkin mahkemeye sunulan belgelerin de dikkate alınmadığını savundu.

Faciada hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız'ın ailesinin daha önce tazminat teklifini kabul etmediğini hatırlatan Yıldız, adalet arayışlarını sürdüreceklerini ifade etti.