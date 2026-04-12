Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada kritik bir aşamaya gelindi. 14 Nisan Salı günü görülecek 7. duruşma öncesinde işçi aileleri, adalet çağrılarını yineleyerek kamuoyuna seslendi.

İliç Maden Katliamı'nda hayatını kaybeden Oğur Yıldız'ın kardeşi çektiği video ile kamuoyuna seslendi:

"Herkese merhabalar. İliç Maden Katliamı’nda hayatını kaybeden Oğur Yıldız’ın ailesiyiz.

14 Nisan Salı günü 7. duruşmamız olacak. Burada başta siyasi partiler olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarını ve duyarlı herkesi bu davayı takip etmesini istiyoruz.Savcılık mütalaasını vermiş, mütalaada iki kişi suçlu bulunmuş.

Tonlarca siyanür atığını Fırat Havzası’na karıştıran var. 9 madencinin ölümüne sebebiyet veren Anagold firmasından sadece iki kişi suçlu bulunmuş. Yani bu katliama sebep olanlar sadece iki kişiymiş.Biz bu ülkenin hakimine, savcısına güvenemezsek…

Bu ülkenin hakimi-savcısı bize bunu reva görürse… Bu ülkede yer alan bizleri sömüren, kanımızı emen yabancı ve yerli sermaye şirketler…Mücadele etmeye devam edeceğiz. İnancımızı ne kadar yitirmiş olsak da ağabeyim için, bu ülke ve topraklar için mücadele edeceğiz.

Başta Akbelen’de Esra Işık olmak üzere orada mücadeleyi verenlere, başaran Aksu’ya, 180 Genel Başkanı Mehmet Türkmen’e doğru haberler yaptığı için, Doğru Haber’e, Ülkesine, vatandaşa duyurduğu için İsmail Arı’ya, Ali Can Uludağ’a…

Herkese buradan selam olsun.Mücadelemiz birdir, olaylar ne kadar farklı olsa da aynı adaletsizlik üzerinden herkes nasibini alıyor.

Bu ülkede doğru yapan kimse, kim doğru bir mücadele içerisindeyse cezalandırılıyor. Biz de bu cezalandırılanların arasındayız.

Onlar da öyle. Yılmayacağız. İnanıyoruz ki bir yerde her şey değişecek ve biz de bu mücadelenin içerisindeyiz.”