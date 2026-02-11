Milano Kış Olimpiyatları’nda ABD’nin takım altın madalyasında büyük rol oynayan 21 yaşındaki Ilia Malinin, yalnızca madalyasıyla değil, yaptığı bir hareketle de dünya spor gündemine damga vurdu. Olimpiyat tarihinde yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez yasal bir geri takla (backflip) gerçekleştirildi.

Bu hareket, artistik patinajın sınırlarını zorlayan Malinin’e bir kez daha “Quad God” (Dörtlü Tanrı) lakabını hatırlatırken, akıllara yıllar önce geri takla yapan Surya Bonaly’i getirdi.

Fransız patenci Surya Bonaly, 1998 Nagano Olimpiyatları’nda yasak olmasına rağmen geri taklayı yaparak artistik patinajda tarihe geçti. Siyah bir sporcu olarak estetik normlara ve puanlama sistemine karşı eleştirileriyle dikkat çeken Bonaly’nin bu “isyankâr” hamlesi, yıllar boyunca spor tarihinin sembolik anlarından biri olarak hatırlandı.

Bonaly ceza almasına rağmen geri adım atmadı ve bu hamle, geri taklanın yeniden değerlendirilmesinin önünü açan süreçlerden biri oldu. Bugün ise Malinin’in olimpiyat sahnesindeki yasal geri taklası, bu uzun tartışmanın geldiği noktayı simgeliyor.