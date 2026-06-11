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Süper Lig'de küme düşen Kayserispor yeni sezonda 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle teknik direktörlük görevine Eyüpspor'dan Atila Gerin'i getirdikten sonra eski futbolcusu İlhan Parlak'la da anlaştığını duyurdu.

İLHAN PARLAK KAYSERİSPOR'DA GENEL KOORDİNATÖR OLDU

Futbolculuk kariyerini Kayserispor'da noktalayan sarı kırmızılı kulübün eski kaptanı İlhan Parlak'ın Genel Koordinatörlük görevine getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Genel Koordinatörlük görevi için eski kaptanımız İlhan Parlak ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem İlhan Parlak’a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.