Yeşil-beyazlı ekibin teknik patronu Palut, Anadolu Ajansı’na yaptığı değerlendirmede hem lig hem de kupa sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Konyaspor’daki görevine başladığında temel önceliklerinin ligde kalmak olduğunu belirten Palut, o dönemde takımın alt sıralara yakın konumda bulunduğunu hatırlattı.

Palut, “Başlangıçta kupa hedefi gerçekçi bir plan değildi. İlk 4 haftada Galatasaray galibiyetiyle önemli bir başlangıç yaptık. Ardından inişli çıkışlı bir süreçten sonra performansımızı yukarı taşıdık” dedi.

KUPA BAŞARISI LİGLE BİRLİKTE GELDİ

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın elendiği Türkiye Kupası sürecine de değinerek, ligdeki toparlanmanın kupaya olumlu yansıdığını söyledi.

Palut, “Ligde rahatladıktan sonra kupada en güçlü kadrolarla sahaya çıktık ve Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı eleyerek finale kaldık” ifadelerini kullandı.

“HER MAÇA ÖZEL HAZIRLANDIK”

Rakiplerin oyun yapısına göre hazırlık yaptıklarını vurgulayan Palut, oyuncuların disipline bağlı kaldığını ve planlara sadık bir oyun sergilediklerini belirtti.

Başarının arkasında detaylı analiz ve yoğun çalışma olduğunu ifade eden Palut, teknik ekibin ve futbolcuların sürece büyük katkı sunduğunu söyledi.

TARAFTAR VE ŞEHİR VURGUSU

Konyaspor’daki ikinci döneminin kendisi için anlamlı olduğunu dile getiren Palut, şehirden gördüğü desteğin motivasyon sağladığını aktardı.

Palut, “Taraftarın güvenini hissetmek büyük bir sorumluluk. Bu süreçte bize duyulan inanç için teşekkür ediyorum” dedi.

FİNAL VE FENERBAHÇE MAÇI AÇIKLAMASI

Türkiye Kupası finaline dair konuşan Palut, Trabzonspor ve Gençlerbirliği’ne saygı duyduklarını belirterek kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Antalya’da oynanacak finalin büyük heyecana sahne olacağını ifade eden Palut, oyuncularıyla birlikte bu başarıyı hedeflediklerini dile getirdi.

Süper Lig’deki Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan teknik adam, karşılaşmaya özel bir motivasyonla değil profesyonel ciddiyetle hazırlandıklarını belirtti.