Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Konyaspor evinde Trabzonspor'u Berkan Kutlu'nun golleriyle 2-1 devirdi.
İlhan Palut Montella'ya eski milli oyuncu için çağrıda bulundu
İlhan Palut, yoğun fikstür ve kupa maçlarının ardından oyuncuların ciddi bir yük altında sahaya çıktığını söyledi. Trabzonspor’u tebrik eden Palut, yıldız futbolcusu için ise “inanılmaz oynuyor” ifadelerini kullanarak Vincenzo Montella’ya A Milli Takım için çağrıda bulundu.İbrahim Doğanoğlu
İlhan Palut, iki takımın da hafta içinde uzatmaya giden kupa maçları oynadığını belirterek oyuncuların ciddi bir yük altında sahaya çıktığını söyledi.
Deneyimli hoca, “İki takım da hafta içi kupa maçı oynadı. Bu maçlar uzatmaya gitti ve aynı oyunculara ciddi bir yük bindi. Açıkçası istikrarlı kadromuzu değiştirmek istemedim. Muleka'nın bileğinde de bir sorun vardı ancak yine de oynattık. Biraz yıpranmış bir şekilde maça hazırlandık.” ifadelerini kullandı.
MAÇIN İKİ YARISI FARKLI
Palut, karşılaşmanın ilk ve ikinci yarısında farklı bir oyun sergilendiğini belirtti. Palut, “İlk yarıda her şeyin çok iyi olduğu bir bölüm vardı ve çok sayıda gol pozisyonuna girdik. İkinci yarıda ise tempomuzun düşmesinden mi bilmiyorum, Trabzonspor oyunu domine etti. Augusto kozunu da iyi kullandılar. Gol bulabilecekleri pozisyonlar da yakaladılar. 2-1'den sonra istediğimiz kontratak fırsatlarını bulduk. Maçı ise savunma yaparak ve kontraataklarla bir şekilde tamamladık.” dedi.
TRABZONSPOR YORUMU
Trabzonspor’un bu sezonun dikkat çeken takımlarından biri olduğunu ifade eden Palut, bordo-mavilileri tebrik etti.
Palut, “Trabzonspor bu sezonun çok iyi takımlarından biri. Yeni kuruldular, genç oyuncuları var. Maçtan önce de söylediğim gibi zamana ihtiyaçları var gibi görünüyordu ancak yarışın içinde yer aldılar. Onları tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.
BERKAN KUTLU İÇİN MONTELLA'YA ÇAĞRI
Berkan Kutlu’nun performansına da değinen Palut, şu ifadeleri kullandı:
“Berkan Kutlu inanılmaz oynuyor! İnşallah Dünya Kupası kadrosuna Berkan veya Türk oyuncularımızdan birileri gidebilir! En azından 1 oyuncumuz... Vincenzo Montella ‘Öyle yapsın, böyle yapsın’ demiyorum tabii ki...”
DİKKAT ÇEKTİ
Devre arasında Galatasaray’dan transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Konyaspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Berkan Kutlu, 2021-2024 yılları arasında A Milli Takım formasını 8 kez giydi.