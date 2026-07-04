Beşiktaş Fransa'dan Kassoum Ouattara'nın ardından ikinci transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Siyah Beyazlılar, Ligue 2 ekibi Clermont'tan anlaşmaya vardığı 20 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Fakılı'yı İstanbul'a getirdi.

CLERMONT: 'ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE'

Clermont tarafından yapılan resmi açıklamada, "Son birkaç gündür Ilhan Fakili ve ailesiyle yapılan görüşmelerin ardından, Clermont Foot talebini kabul etmiş ve Beşiktaş JK ile sözleşme imzalamadan önceki tıbbi formaliteleri tamamlamak üzere İstanbul'a seyahat etmesine izin vermiştir.

5 yıl önce Andrézieux'dan Clermont Foot 63'e katılan, yeni Türk U21 milli oyuncusu Ilhan Fakili, Türkiye'nin en prestijli kulüplerinden birine katılarak çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere." ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİP RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

İlhan Fakılı, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Beşiktaş'a bağlayan resmi sözleşmeye imza atıp takımın Slovakya'daki kampına katılacak.