Soğuyan bir erkekte en sık görülen belirtiler şöyle sıralanıyor:

İletişimin azalması

Mesajlara geç cevap verme, konuşmaları kısa tutma ya da gün içinde hiç yazmama dikkat çekici ilk işaretlerden biri olabilir.

İlgide gözle görülür düşüş

Daha önce merak edilen detayların artık sorulmaması, günün nasıl geçtiğine dair ilgisiz tavırlar öne çıkabilir.

Plan yapmaktan kaçınma

Ortak gelecek planları yerine belirsiz cümleler kurmak ya da buluşmaları ertelemek sık görülen davranışlar arasında yer alır.

Fiziksel temasın azalması

Sarılma, dokunma ya da yakınlık içeren davranışların azalması duygusal mesafenin işareti olabilir.

Tepkilerin yüzeyselleşmesi

Sevinçlere veya sorunlara verilen tepkilerin eskisi kadar güçlü olmaması, duygusal kopuşun göstergesi sayılabilir.

Yalnız kalma ihtiyacının artması

Sürekli “yoğunum”, “kafam dolu” gibi gerekçelerle uzak durma isteği dikkat çekebilir.

Uzmanlar, bu belirtilerin tek başına kesin bir kopuş anlamına gelmediğini; ancak birden fazlasının uzun süre devam etmesi halinde ilişkide duygusal bir mesafe oluştuğunu gösterdiğini belirtiyor.