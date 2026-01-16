Soğuyan bir erkekte en sık görülen belirtiler şöyle sıralanıyor:

İlgisi azaldıysa dikkat: Soğuyan erkek böyle davranıyor olabilir - Resim : 1

İletişimin azalması
Mesajlara geç cevap verme, konuşmaları kısa tutma ya da gün içinde hiç yazmama dikkat çekici ilk işaretlerden biri olabilir.

İlgide gözle görülür düşüş
Daha önce merak edilen detayların artık sorulmaması, günün nasıl geçtiğine dair ilgisiz tavırlar öne çıkabilir.

Plan yapmaktan kaçınma
Ortak gelecek planları yerine belirsiz cümleler kurmak ya da buluşmaları ertelemek sık görülen davranışlar arasında yer alır.

Fiziksel temasın azalması
Sarılma, dokunma ya da yakınlık içeren davranışların azalması duygusal mesafenin işareti olabilir.

Tepkilerin yüzeyselleşmesi
Sevinçlere veya sorunlara verilen tepkilerin eskisi kadar güçlü olmaması, duygusal kopuşun göstergesi sayılabilir.

Yalnız kalma ihtiyacının artması
Sürekli “yoğunum”, “kafam dolu” gibi gerekçelerle uzak durma isteği dikkat çekebilir.

Uzmanlar, bu belirtilerin tek başına kesin bir kopuş anlamına gelmediğini; ancak birden fazlasının uzun süre devam etmesi halinde ilişkide duygusal bir mesafe oluştuğunu gösterdiğini belirtiyor.