Tokat'ın Turhal ilçesinde son günlerde aralıklarla devam eden kuvvetli yağışlar, bölgede su taşkını riskini beraberinde getirdi. Taşkın ihtimaline karşı tedirgin olan ilçe sakinleri, kendi imkanlarıyla da koruma yöntemleri geliştirmeye başladı.

Prof. Dr. Nihat Gürkan Caddesi üzerinde objektiflere yansıyan bir görüntü, görenlerin dikkatini çekti. Cadde üzerindeki bir apartmanın önünde, kaldırım kenarında park halinde bulunan bir otomobilin sahibi, sel sularının araca zarar vermesini ve aracın akıntıya kapılmasını önlemek adına ilginç bir metot uyguladı.

Kendi imkanlarıyla çözüm üreten vatandaş, ilk olarak otomobilini su geçirmesini engellemek amacıyla büyük bir brandayla tamamen sararak koruma altına aldı. Aracın sel sularıyla birlikte sürüklenmesini önlemek için de kalın bir halat yardımıyla yol kenarında bulunan bir ağaca sıkıca bağlayarak sabitledi.