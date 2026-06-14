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Kaynak: İHA

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de sıra dışı bir motosiklet hırsızlığı olayı gerçekleşti. Bölgede balıkçılık yapan esnaf Abdurrezzak Özbek’e ait park halindeki motosiklet, gece saat 01.30 sıralarında iş yerinin önünden kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı.

Motosikletinin çalındığını fark eden Özbek, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Kayıtlarda; esnafın içeride çalıştığı esnada kapının önüne gelen iki şüphelinin, park halindeki aracı çalıştırmak için uğraştığı ancak başarılı olamadığı görüldü. Motosikleti çalıştıramayacaklarını anlayan hırsızların, aracı iterek olay yerinden uzaklaştırdığı anlar kameraya yansıdı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından, adrese kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hırsızlık vakasıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Geçimini sağladığı motosikletinin bulunmasını isteyen mağdur esnaf Abdurrezzak Özbek, yaşadığı hırsızlık olayını şu sözlerle anlattı:

"Polisimizden yardım bekliyorum, motosikletimin bulunmasını istiyorum. Allah'a şükür helal parayla alınmış ve emek dökülmüş bir motosiklet yetkililere sesleniyorum. Motosikletimin bulunması için devletime, polisime güveniyorum"