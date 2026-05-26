Adana’nın Kozan ilçesindeki canlı hayvan pazarında, arife günü dolayısıyla hareketli saatler yaşandı. Pazarlıkların kıran kırana geçtiği pazarda, vatandaşların satın aldıkları kurbanlıkları evlerine götürmek için tercih ettikleri sıra dışı nakliye yöntemleri çevredekilerin dikkatini çekti.

PAZARIN YILDIZI 115 KİLOLUK KEÇİ OLDU

Büyük bir kalabalığa sahne olan kurban pazarının en çok ilgi gören ve dikkat çeken hayvanı, 115 kilogram ağırlığındaki bir keçi oldu. Alıcıların ilgi odağı haline gelen bu iri kurbanlığın yanı sıra, pazardan keçi satın alan vatandaşlar ile hayvanlar arasında yaşanan inatlaşma anları eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Satın alınan küçükbaş hayvanları araçlara bindirmek kolay olmadı. Bu esnada sahiplerinin elinden kaçarak pazarda hareketli dakikalar yaşatan kurbanlıklar, çevredekilerin yardımıyla kısa sürede yeniden yakalandı.

"ADANA USULÜ" NAKLİYE YÖNTEMLERİ

Taşıma nakliyesi için bütçe ayırmak ya da uygun araç beklemek istemeyen bazı vatandaşlar, kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla taşımayı tercih etti. Küçükbaş hayvanların sepetli motosikletlere kasalanarak, otomobillerin arka koltuklarına yatırılarak ya da bagaj kısımlarına konularak götürülmesi ilginç anlar ortaya çıkardı.

ÜRETİCİLER SATIŞLARDAN MEMNUN

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı da kurban pazarını ziyaret ederek hem besicilerle hem de kurbanlık alan vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarı tek tek gezen ve üreticilerin taleplerini dinleyen Başkan Atlı, esnafa hayırlı ve bereketli satışlar temennisinde bulundu.

Pazardaki gidişatı değerlendiren kurbanlık üreticisi Cebrail Ağluç ise bu yılki fiyat politikasından ve talepten memnun olduklarını dile getirdi. Üretici Ağluç, pazarda kurbanlıkların kilogram fiyatının kalitesine göre 380 TL ile 410 TL arasında değişiklik gösterdiğini kaydetti.