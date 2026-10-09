MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubunda yaptığı konuşmada aynen şöyle dedi:

“Türkiye’nin şahlanışına tanıklık edecek önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP. Türkiye’de Cumhur ittifakı, dünyada Türk asrı.”

Bu ifadeyle ilgili benim yorumum şudur:

Bahçeli, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını hiçbir karşılık almadan desteklemek istemiyor, partisinin yasamada çok güçlü bir konuma getirilmesini bekliyor.

Bunun yolu olarak da muhtemelen Ak Parti’nin genel seçimde birçok ilde aday göstermeyip MHP’nin adayını desteklemesini işaret edecek.

Böylece MHP, yasamada yani Meclis’te en güçlü parti olacak.

Seçim yaklaştığında iki parti arasında bu anlattığım çerçevede pazarlık masasına oturulursa hiç şaşırmam.

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OKULDAKİ ŞİDDETİN NEDENİ

Son günlerde İstanbul’da bir ortaokul ile bir lisede yaşanan şiddet olaylarında ölen ve yaralanan öğrenciler oldu.

Binlerce eğitim emekçisinin örgütlendiği Eğitim-Sen bu üzücü olayları değerlendirirken, çocukları şiddete yönelten nedenler olarak; toplumda giderek yaygınlaşan şiddet dilini, ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri, çocukların maruz kaldığı ihmal ve istismarları, dijital mecralarda yayılan şiddet içeriklerini ve rekabetçi eğitim sistemini sorumlu görüyor, bu konularda düzelme yaşanmadan şiddetin önlenemeyeceğini belirtiyor.

Eğitim Sen’in saydığı şiddet gerekçelerine katılıyorum.

Bunlara şunu ilave etmek isterim:

İlkokulda, ortaokulda, lisede ve üniversitede eğitim gören ruh hastası öğrenciler olabilir.

Bunların herhangi bir olaya karışmadan saptanması ve tedavisi büyük önem taşıyor.

Okullarda en kısa zamanda genel bir ruh sağlığı taramasına gidilmelidir.

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FETİH HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ

Geçtiğimiz 6 Ekim günü İstanbul’un İngiliz, Fransız ve İtalyanların işgalinden kurtarılmasının 103’üncü yıldönümüydü.

Yani tarihimizin altın sayfalarından biriydi.

Ne var ki önemine uygun bir coşkuyla kutlanmadı.

Bu arada bir yanlışlığın da düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum.

İstanbul’u ilk fetheden Fatih Sultan Mehmet’tir.

Çağ kapatıp çağ açan büyük bir zafere imza atmıştır Fatih.

Ama İstanbul o fetihten yüzyıllar sonra işgale uğradı.

Yaklaşık 5 yıl işgal altında kaldı.

İstanbul’un fethinden söz ederken, “İstanbul’un ilk fethi Fatih Sultan Mehmet tarafından yapıldı. İkinci fethin kahramanı ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür” denilmelidir.

Tarihe saygı gereği hatırlatmak istedim.

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BU İŞTE BİR TUHAFLIK YOK MU?

2014 yerel seçiminden 2019 yerel seçimine kadar geçen sürede sadece 6 belediye başkanı tutuklanmış.

Bu başkanların hepsi de DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) üyesi.

Silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak gibi iddialarla suçlanmışlar.

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2019 yerel seçiminden 2024 yerel seçimine kadar geçen sürede tutuklanan belediye başkanı sayısı 19.

18’i HDP (Halkların Demokratik Partisi) üyesi başkanlar terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası iddialarıyla yargılanmışlar.

1 belediye başkanı ise CHP’den. İhaleye fesat karıştırmak iddiasıyla hâkim karşısına çıkmış.

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2024 yerel seçiminden bugüne kadar geçen 2.5 yıl içinde tutuklanan belediye başkanı sayısı ise 41.

Bunlardan sadece 1’i Ak Partili, diğerleri CHP’li.

Ak Partili Başkan irtikapla suçlanmış.

CHP’li başkanlar ise rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak, zimmet, görevi kötüye kullanmak ve irtikap gibi iddiaların hedefi olmuş. 1 başkan ise çocuğa karşı cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış.

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Bu tabloda aklıma takılan sorular şöyle:

2014-2024 arasındaki 10 yıl içinde sadece 1 CHP’li belediye başkanı tutuklanırken, 2024’deki yerel seçimden bugüne kadar geçen yaklaşık 2.5 yılda neden 41 CHP’li başkan tutuklandı?

Olan biteni normal kabul etmek, hukukun gereği diye nitelendirmek mümkün mü?