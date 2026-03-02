Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları beyaza büründü: Dronla yakalanan kartpostallık manzara

Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları beyaza büründü: Dronla yakalanan kartpostallık manzara

Kastamonu’nun Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında kar yağışı sonrası sisle buluşan çam-göknar ormanları büyüledi. Yaban hayvanlarının yaşadığı zengin biyoçeşitlilik içindeki muhteşem manzara dronla kaydedildi, gökyüzüyle bütünleşen beyaz örtü nefes kesti.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları beyaza büründü: Dronla yakalanan kartpostallık manzara - Resim: 1

Kastamonu’da Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında etkili olan kar yağışı sonrası oluşan muhteşem manzara, havadan görüntülendi.

1 14
Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları beyaza büründü: Dronla yakalanan kartpostallık manzara - Resim: 2

Şehrin orman zenginliğinin büyük bölümünü barındıran, Karadeniz kıyısındaki Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan yolun 1450 metre rakımlı Yaralıgöz Geçidi ile Isırganlık mevkiinde kar tesiri gösterdi.

2 14
Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları beyaza büründü: Dronla yakalanan kartpostallık manzara - Resim: 3

Şehrin orman zenginliğinin büyük bölümünü barındıran, Karadeniz kıyısındaki Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan yolun 1450 metre rakımlı Yaralıgöz Geçidi ile Isırganlık mevkiinde kar tesiri gösterdi.

3 14
Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları beyaza büründü: Dronla yakalanan kartpostallık manzara - Resim: 4

Şehrin orman zenginliğinin büyük bölümünü barındıran, Karadeniz kıyısındaki Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan yolun 1450 metre rakımlı Yaralıgöz Geçidi ile Isırganlık mevkiinde kar tesiri gösterdi.

4 14
Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları beyaza büründü: Dronla yakalanan kartpostallık manzara - Resim: 5

Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan, Batı Karadeniz’in 2 bin 587 metreyle en yüksek noktası Büyük Hacet Tepesi ve bölgenin en yüksek dağı Ilgaz’da da kar yağışı etkili oldu.

5 14
Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları beyaza büründü: Dronla yakalanan kartpostallık manzara - Resim: 6

Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan, Batı Karadeniz’in 2 bin 587 metreyle en yüksek noktası Büyük Hacet Tepesi ve bölgenin en yüksek dağı Ilgaz’da da kar yağışı etkili oldu.

6 14
Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları beyaza büründü: Dronla yakalanan kartpostallık manzara - Resim: 7

Ilgaz ile Yaralıgöz dağlarında kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

7 14
Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları beyaza büründü: Dronla yakalanan kartpostallık manzara - Resim: 8
8 14
Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları beyaza büründü: Dronla yakalanan kartpostallık manzara - Resim: 9
9 14
Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları beyaza büründü: Dronla yakalanan kartpostallık manzara - Resim: 10
10 14
Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları beyaza büründü: Dronla yakalanan kartpostallık manzara - Resim: 11
11 14
Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları beyaza büründü: Dronla yakalanan kartpostallık manzara - Resim: 12
12 14
Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları beyaza büründü: Dronla yakalanan kartpostallık manzara - Resim: 13
13 14
Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları beyaza büründü: Dronla yakalanan kartpostallık manzara - Resim: 14
14 14
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro