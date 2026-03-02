Kastamonu’da Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında etkili olan kar yağışı sonrası oluşan muhteşem manzara, havadan görüntülendi.
Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları beyaza büründü: Dronla yakalanan kartpostallık manzara
Kastamonu’nun Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında kar yağışı sonrası sisle buluşan çam-göknar ormanları büyüledi. Yaban hayvanlarının yaşadığı zengin biyoçeşitlilik içindeki muhteşem manzara dronla kaydedildi, gökyüzüyle bütünleşen beyaz örtü nefes kesti.
Şehrin orman zenginliğinin büyük bölümünü barındıran, Karadeniz kıyısındaki Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan yolun 1450 metre rakımlı Yaralıgöz Geçidi ile Isırganlık mevkiinde kar tesiri gösterdi.
Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan, Batı Karadeniz’in 2 bin 587 metreyle en yüksek noktası Büyük Hacet Tepesi ve bölgenin en yüksek dağı Ilgaz’da da kar yağışı etkili oldu.
Ilgaz ile Yaralıgöz dağlarında kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.