Ilgaz Dağı’nda etkili olan kar yağışı sonrası ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan ve Batı Karadeniz’in en yüksek noktası olan 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi çevresinde kar yağışı manzarayı değiştirdi.

MAVİ GÖKYÜZÜYLE BÜTÜNLEŞTİ

Kar sonrası ortaya çıkan manzara, gökyüzünün maviliğiyle birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgedeki eşsiz doğa, dronla havadan kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede kar kalınlığı 80 santimetre olarak ölçüldü. Ilgaz’daki beyaz örtü, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için görsel şölen sundu.