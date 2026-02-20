Ilgaz Dağı’nda etkili olan kar yağışı sonrası ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan ve Batı Karadeniz’in en yüksek noktası olan 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi çevresinde kar yağışı manzarayı değiştirdi.

Ilgaz Dağı’nda kartpostallık kar manzarası - Resim : 1

MAVİ GÖKYÜZÜYLE BÜTÜNLEŞTİ

Kar sonrası ortaya çıkan manzara, gökyüzünün maviliğiyle birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgedeki eşsiz doğa, dronla havadan kaydedildi.

Ilgaz Dağı’nda kartpostallık kar manzarası - Resim : 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede kar kalınlığı 80 santimetre olarak ölçüldü. Ilgaz’daki beyaz örtü, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için görsel şölen sundu.