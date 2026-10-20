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Kaynak: İHA

Kastamonu’nun önemli kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda yeni kayak sezonu öncesinde yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırıldı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı’nın başkanlığında düzenlenen toplantıda, sezon hazırlıkları kapsamında atılacak adımlar ele alındı.

İlgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda; bölgedeki tesislerin durumu, ulaşım ve enerji ihtiyaçları, araç parkı, altyapı hizmetleri ve su yönetimi görüşüldü. Ayrıca ilk yardım ve sağlık hizmetleri ile kayak sporuna yönelik etkinlikler konusunda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

ILGAZ DAĞI’NDA ZİYARETÇİLER İÇİN ÖNLEM ALINACAK

Ilgaz Dağı’nın doğal güzellikleri ve kış turizmi potansiyeliyle Kastamonu açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Vali Meftun Dallı, yeni sezonda ziyaretçilerin sorun yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Dallı, sezon hazırlıkları kapsamında yürütülen çalışmaların kış dönemi boyunca da titizlikle takip edileceğini ifade etti.