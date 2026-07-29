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Kaynak: Haber Merkezi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası'nın Sonuç Bildirgesi'ni kamuoyuyla paylaştı. Bildirgede, Türkiye'nin iletişim politikalarının güçlendirilmesi amacıyla stratejik iletişim, kamu diplomasisi, dijital dönüşüm, medya, afet iletişimi ve kültürel üretim başlıklarında kapsamlı hedeflere yer verildi.

STRATEJİK İLETİŞİMDE ORTAK YAPI HEDEFİ

Duran, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ortak bir stratejik iletişim çalışma grubu oluşturulmasının planlandığını belirtti. Kriz dönemlerinde yetki, sorumluluk ve onay süreçlerinin önceden belirlenmesi gerektiğini vurgulayan bildirgede, hibrit tehditlerle mücadelede proaktif, şeffaf ve veri temelli iletişim anlayışının benimsenmesi istendi.

Yapay zekânın analiz ve içerik üretim süreçlerinde güvenli şekilde kullanılması, uluslararası öğrencilerin iletişim elçisi olarak değerlendirilmesi ve stratejik iletişim alanında uluslararası referans oluşturacak bir sistem geliştirilmesi hedefler arasında yer aldı.

KAMU DİPLOMASİSİ VE TÜRKİYE MARKASI

Bildirgede, Türkiye'nin uluslararası yayıncılık kapasitesinin güçlendirilmesi ve kültürel, sportif, bilimsel ile insani faaliyetlerin çok dilli anlatı stratejileriyle dünyaya aktarılması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca kamu diplomasisi faaliyetlerinin yapay zekâ ve yeni medya teknolojileriyle ölçülmesi, Türkiye markasını güçlendirecek strateji belgesi ve eylem planının hazırlanması önerildi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE VE MEDYA

Sonuç bildirgesinde haber üretim süreçlerinde doğrulama mekanizmalarının güçlendirilmesi, yerli ve milli yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi ve Türkiye Medya Veri Tabanı oluşturulması hedefleri öne çıktı.

Saha gazeteciliğinin desteklenmesi, nitelikli haberciliğin teşvik edilmesi, serbest medya çalışanlarının hukuki statüsüne yönelik düzenlemeler yapılması ve konvansiyonel medyanın desteklenmesi de öneriler arasında yer aldı.

Bildirgede ayrıca engelli bireylerin medya içeriklerine erişiminin artırılması, korsan yayıncılıkla mücadele edilmesi ve televizyon yayınlarında kültürel ile etik değerlere uygun içeriklerin teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAPAY ZEKÂ

Dijital dönüşüm sürecinin kamu, akademi, özel sektör ve sivil toplumun ortak sorumluluğunda yürütülmesi gerektiği belirtilen bildirgede, iletişim hukukunun dijital dönüşüme uyumlu hale getirilmesi çağrısı yapıldı.

"Unutulma hakkı" için açık bir yasal çerçeve oluşturulması, çocuklara yönelik güvenli dijital içerik politikalarının yaygınlaştırılması ve yapay zekâ uygulamalarında şeffaflık, hesap verebilirlik ile bireysel hakların korunmasını esas alan düzenlemelerin hazırlanması önerildi.

AFET DÖNEMLERİ İÇİN YENİ İLETİŞİM MODELİ

Bildirgede afet iletişimine ilişkin de kapsamlı önerilere yer verildi. Afeti yöneten ekiplerle afet iletişimini yöneten ekiplerin ayrılması, dezenformasyona karşı kriz öncesinde mekanizmalar kurulması ve afet yayıncılığı standartlarının güncellenmesi gerektiği belirtildi.

Kriz dönemlerinde yalnızca yetkin ve akredite kişilerin medya platformlarında yer alması, kurumsal teyit mekanizmalarının zorunlu hale getirilmesi ve afet bölgelerinde görev yapan gazetecilere yönelik akreditasyon ile eğitim programlarının hayata geçirilmesi tavsiye edildi.

SİNEMA VE DİZİ SEKTÖRÜNE DESTEK

Sonuç bildirgesinde film, dizi, animasyon ve belgesel üretimlerinin teşvik edilmesi, uluslararası ortak yapımların artırılması ve büyük film platolarının kurulmasının desteklenmesi önerildi.

Ayrıca Türkiye'nin kültürel mirasını ve toplumsal hafızasını yansıtan içeriklerin artırılması, yerli ve milli değerleri esas alan kapsamlı bir İletişim Strateji Belgesi hazırlanması gerektiği ifade edildi.

SONUÇ BİLDİRGESİ PERİYODİK OLARAK GÜNCELLENECEK

Burhanettin Duran, İletişim Şurası'nın farklı temalar çerçevesinde belirli aralıklarla düzenlenmesinin hedeflendiğini belirterek, sonuç bildirgesinde yer alan maddelerin titizlikle takip edileceğini ve kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.