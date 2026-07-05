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Kaynak: AA

Türkiye'nin NATO tarihinin en kapsamlı zirvelerinden birine ev sahipliği yapacağı vurgulanan paylaşımda, tarihi zirve için geri sayımın başladığı açıklandı.

NATO ZİRVESİ 22 YIL SONRA YENİDEN TÜRKİYE'DE

İletişim Başkanlığı'nın paylaşımında NATO üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getirecek zirveye ilişkin bilgilerin yer aldığı bir infografik de yer alması dikkat çekti. Zirvede 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, çok sayıda davetli lider ve 100'e yakın Bakan ile birçok diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi yer alacak.

Zirve kapsamında katılımcılara 3 havalimanı hizmette bulunacak. Zirve güvenliği için 48 bin 841 emniyet, 7 bin 447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56 bin 288 personel sahada olacak.

"ÇOK SAYIDA PANEL, ÇALIŞTAY VE ETKİNLİK DÜZENLENECEK"

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda TRT'nin 96 kamera, 18 naklen yayın aracıyla 26 noktadan tüm dünyaya aktaracağı zirveyi, 3 bine yakın basın mensubu yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince medya merkezi olarak kullanılacak. Medya merkezinde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 100'den fazla canlı yayın noktası olacak.

Ankara genelinde ise 5 bin açık hava tanıtım noktası ve zirve kapsamında ayrıca çok sayıda panel, çalıştay ve yan etkinlik hizmeti verilecek.