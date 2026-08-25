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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milli güvenlik tehdidi sayılan dezenformasyon ve manipülasyonla mücadele amacıyla hazırlanan farkındalık çalışmalarının, toplumsal bilinci artırmak üzere Türkiye’nin tüm illerindeki açık hava alanlarında vatandaşların incelemesine sunulacağını duyurdu.

Yalan bilgilerin tehlikelerine dikkat çeken İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada; şunları kaydetti:

"Dezenformasyon, günümüzde sadece bir bilgi kirliliği değil, doğrudan bir millî güvenlik meselesidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşma hakkını korumak ve manipülasyonlara karşı kalkan olmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz 7/24 esasıyla, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Yalanı ifşa etmeye, hakikati anında milletimizle paylaşmaya gayret ediyor.

Ancak biliyoruz ki bu amansız mücadelede en büyük gücümüz devletimizin kararlılığı kadar, aziz milletimizin feraseti ve güçlü sağduyusudur. Bu kapsamda hazırladığımız, dezenformasyonun farklı yüzlerini ve bireysel sorumluluklarımızı anlatan farkındalık görsellerimizi ve mesajlarımızı; tüm illerimizde, meydanlarda, caddelerde, açık hava gösterim alanlarında vatandaşlarımızın dikkatine sunuyoruz.

Devlet-millet el ele vererek; dezenformasyona, manipülasyona ve provokasyona karşı ortak bilincimizi güçlendirecek, gerçeğe hep birlikte ses olacağız!"

Açıklamasında yalan içeriklere karşı yürütülen mücadelenin kapsamına değinen Burhanettin Duran, kamuoyu bilincini pekiştirecek görsellerin caddelerde sergilenmesiyle birlikte vatandaşların manipülatif söylemlere karşı daha korunaklı hale gelmesinin hedeflendiğini aktardı.

Gerçek bilginin yaygınlaşması adına devlet ile milletin koordineli bir duruş sergilemesi gerektiğine işaret eden Duran, siber alandaki provokatif girişimlerin önüne ancak ortak bir sağduyu mekanizmasıyla geçilebileceğinin altını çizdi.