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Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde yer alan East Asian Games Dome'da oynanan nefes kesici çeyrek final mücadelesinde Filenin Sultanları, Kanada ile karşı karşıya geldi.

İLK SETİ KAYBETTİLER, GERİ DÖNMESİNİ BİLDİLER

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kanada, çekişmeli geçen ilk seti 25-22 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde oyunda ağırlığını koyan ve hücumda ritmini bulan milli takımımız; ikinci ve üçüncü setleri aynı skorla, 25-21 kazanarak setlerde durumu 2-1'e getirdi.

Son sette rakibine adeta göz açtırmayan Filenin Sultanları, dördüncü seti 25-16 gibi net bir skorla üstün bitirerek parkeden 3-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN TEBRİK MESAJI

Sultanların yarı finale yükselmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, resmi X hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Tebrikler Filenin Sultanları

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada’yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen A Millî Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

🏐 Tebrikler Filenin Sultanları 🇹🇷



2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada’yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen A Millî Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. — Burhanettin Duran (@burhanduran) July 23, 2026

YARI FİNAL MAÇI 25 TEMMUZ'DA

A Millî Kadın Voleybol Takımımızın yarı finaldeki rakibi bugün oynanacak dev ABD - Çin çeyrek final eşleşmesinin galibi olacak.

Filenin Sultanları, şampiyonluk yolundaki kritik yarı final mücadelesine 25 Temmuz Cumartesi günü çıkacak.