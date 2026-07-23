Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde yer alan East Asian Games Dome'da oynanan nefes kesici çeyrek final mücadelesinde Filenin Sultanları, Kanada ile karşı karşıya geldi.

İletişim Başkanı'ndan Filenin Sultanları'na tebrik: Şampiyonluk yolunda başarılar - Resim : 1

İLK SETİ KAYBETTİLER, GERİ DÖNMESİNİ BİLDİLER

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kanada, çekişmeli geçen ilk seti 25-22 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

İletişim Başkanı'ndan Filenin Sultanları'na tebrik: Şampiyonluk yolunda başarılar - Resim : 2

Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde oyunda ağırlığını koyan ve hücumda ritmini bulan milli takımımız; ikinci ve üçüncü setleri aynı skorla, 25-21 kazanarak setlerde durumu 2-1'e getirdi.

İletişim Başkanı'ndan Filenin Sultanları'na tebrik: Şampiyonluk yolunda başarılar - Resim : 3

Son sette rakibine adeta göz açtırmayan Filenin Sultanları, dördüncü seti 25-16 gibi net bir skorla üstün bitirerek parkeden 3-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

İletişim Başkanı'ndan Filenin Sultanları'na tebrik: Şampiyonluk yolunda başarılar - Resim : 4

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN TEBRİK MESAJI

Sultanların yarı finale yükselmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, resmi X hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Tebrikler Filenin Sultanları

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada’yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen A Millî Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

YARI FİNAL MAÇI 25 TEMMUZ'DA

A Millî Kadın Voleybol Takımımızın yarı finaldeki rakibi bugün oynanacak dev ABD - Çin çeyrek final eşleşmesinin galibi olacak.

İletişim Başkanı'ndan Filenin Sultanları'na tebrik: Şampiyonluk yolunda başarılar - Resim : 5

Filenin Sultanları, şampiyonluk yolundaki kritik yarı final mücadelesine 25 Temmuz Cumartesi günü çıkacak.

İletişim Başkanı'ndan Filenin Sultanları'na tebrik: Şampiyonluk yolunda başarılar - Resim : 6