Kaynak: İHA

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Türk Kızılay, milletimizin köklü merhamet ve dayanışma geleneğini kuşaktan kuşağa taşıyan en önemli kurumlarımızdan biridir. Savaş, afet ve ihtiyaç duyulan her durumda insanlığın yanında yer alan Türk Kızılay, yalnızca yardım ulaştıran bir kuruluş olmanın ötesinde, aziz milletimizin vicdanını temsil eden büyük bir iyilik hareketidir. Hilal-i Ahmer’den bugüne uzanan bu değerli mirası yaşatmak için emek veren tüm gönüllülere, çalışanlara ve bağışçılara teşekkür ediyor; Türk Kızılay’ın 158. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”