Duran, RTÜK’ün Türkiye’nin önemli kurumları arasında yer aldığını belirterek, yayıncılık alanında kamu yararını gözeten, milli ve manevi değerlere duyarlı, toplumun hassasiyetlerini dikkate alan ve etik ilkeler çerçevesinde hareket eden bir denetim anlayışıyla görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Duran, RTÜK’ün bu yaklaşımıyla önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini vurguladı. Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu iletişim vizyonu doğrultusunda kurumun; medya kalitesini yükselten, sorumlu yayıncılığı destekleyen ve dijital dönüşüme uyum sağlayan çalışmalarıyla iletişim alanında kritik bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Duran, mesajının sonunda RTÜK çalışanlarını tebrik ederek, Türkiye’nin iletişim gücüne katkı sunan faaliyetlerinde başarılarının devamını temenni etti.