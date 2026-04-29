Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu zaferin yalnızca askeri bir başarı olmadığını; aynı zamanda bir milletin kendi kaderine sahip çıkma iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Zorlu şartlar, kuşatma ve yokluk ortamında, Halil Kut Paşa liderliğindeki Mehmetçiğin imkânsız denilen koşullarda unutulmaz bir destan yazdığını belirten Duran, şu değerlendirmede bulundu:

Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine atıfta bulunan Duran, Kut’ül Amare’nin, Osmanlı’nın “hasta adam” olarak nitelendirildiği ve topraklarının paylaşılmaya çalışıldığı kritik bir dönemde kazanılmış, tarihi öneme sahip bir zafer olduğunu dile getirdi. Bu başarının, dış baskılara ve esaret planlarına karşı milletin kendi yolunu çizme iradesinin en açık göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Duran, geçmişte iman ve kararlılıkla kazanılan bu zaferin ruhunun bugün de aynı bilinç ve cesaretle yaşatıldığını ifade ederek, başta Halil Kut Paşa olmak üzere Kut’ül Amare’de mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını sözlerine ekledi.