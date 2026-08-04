Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlara değindi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların, devletimiz, milletimiz ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer veren Duran, “Görevlerine devam eden ve yeni vazifelere atanan değerli komutanlarımızı tebrik ediyor, üstlendikleri şerefli görevlerde üstün başarılar diliyorum” sözlerini sarf etti.

“KIYMETLİ KOMUTANLARIMIZA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUM”

Duran, sözlerinin devamında “Aziz vatanımıza ve necip milletimize yıllarca büyük bir fedakarlık, sadakat ve yüksek vazife şuuru ile hizmet ederek görevlerini başarıyla tamamlayan kıymetli komutanlarımıza şükranlarımı sunuyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve huzur dolu bir ömür temenni ediyorum." İfadelerini kullandı.

Köklü devlet geleneğine ve kahraman ordunun gücüne olan inancının tam olduğunu söyleyen Duran, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzuru, milletimizin bekası ve bölgemizde barış ile istikrarın tesisi için aynı azim ve kararlılıkla görevini sürdüreceğine yürekten inanıyorum." dedi.

NELER OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanan ve 2 buçuk saat süren Yüksek Askeri Şura toplantısında birçok önemli karar alınmıştı.

YAŞ toplantısı sonrası Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekli edilirken yerine Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 3. kez bir yıl daha uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise generalliğe ve amiralliğe yükseltildi.



