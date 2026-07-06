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Kaynak: AA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ziyaretiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Duran, Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 7 Temmuz’da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara’da gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınacağını belirtti.

Açıklamada, iki ülke arasındaki:

Savunma

Ticaret

Yatırımlar

başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliğinin gözden geçirileceği vurgulandı.

İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞEBİLİR

Görüşmelerde mevcut iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımların değerlendirileceğini ifade eden Duran, Türkiye ile ABD’nin yakın müttefik ve stratejik ortak olduğuna dikkat çekti.

KÜRESEL GELİŞMELER DE ELE ALINACAK

Zirvede ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

Trump’ın ziyareti, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.