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Kaynak: İHA

Duran, açıklamasında İsrail yönetiminin Gazze ve Batı Şeria’daki politikalarına dikkat çekerek, sivillere yönelik saldırılar ve uluslararası hukukun ihlali iddialarını hatırlattı. Bu tabloya rağmen Türkiye’ye yönelik eleştirilerin “hadsizlik” olduğunu ifade eden Duran, söz konusu söylemleri sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef alınmasına da tepki gösteren Duran, Türkiye’nin mazlumların yanında durmaya devam edeceğini belirtti. Açıklamasında, “İftira ve propaganda gerçekleri değiştiremez. İnsanlık vicdanında mahkum olmuş bir zihniyetin iftiraları ne Türkiye’nin duruşunu ne de hakikati değiştirebilir” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin uluslararası alanda adalet ve hakikati savunmayı sürdüreceğini vurgulayan Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde mazlumların sesi olmaya devam edileceğini kaydetti.