Açıklamasında, Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerin hedef alındığını belirten Duran, güvenlik güçlerinin hızlı ve kararlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir tehlikenin önüne geçildiğini ifade etti.

Saldırganların kimliklerinin belirlendiğini ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını aktaran Duran, çatışmada hafif yaralanan iki polis memuruna geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, toplumun huzur ve güvenliği için görev yapan tüm emniyet personeline teşekkür ederek, devletin her türlü tehdit ve provokasyona karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini yineledi.