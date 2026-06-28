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Törende yaptığı konuşmada Batı merkezli küresel sistemin ve modernite anlayışının tıkandığına vurgu yapan Burhanettin Duran, bir asır öncesiyle günümüz dünyasını kıyaslayarak dikkat çekici bir paradigma değişimine işaret etti. Duran, "Eğer bu konuşmayı bir yüzyıl önce yapıyor olsaydım, muhtemelen insanlığın birikiminin Batı medeniyetinin tekelinde olduğunu ve tüm insanlığın onların çizdiği modernlik yolunu takip etmesi gerektiğini söylüyor olurdum. Ancak bugün çok farklı bir anlayış var. Türkiye, artık kendi modernitesini üreten bir tecrübeye işaret ediyor" dedi.

Türkiye'nin uluslararası sistemin krizlerine alternatif çözümler sunabilen ve "Daha adil bir dünya mümkün" vizyonuyla tüm insanlığa hitap eden bir konuma ulaştığını belirten Duran, İbn Haldun'un 14. yüzyıldan bugüne tuttuğu sosyolojik ufkun bu üniversitede vücut bulduğunu ifade etti.

"GAZZE'DE EN GÜÇLÜ SESİN TÜRKİYE'DEN ÇIKMASI TESADÜF DEĞİL"

Dünyanın çok kutuplu bir yapıya doğru evrildiğini ancak bu kutupların sınırlarının henüz netleşmediğini dile getiren İletişim Başkanı Duran, küresel siyasetteki kaos ortamında doğruyu gösterebilecek bir "çizgiye" ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Türkiye'nin dış politikadaki yapıcı rolüne değinen Duran, "Eğer bugün Gazze'deki soykırıma karşı en gür ses Türkiye'den yükseliyorsa; çatışmaları körüklemek yerine güvenliği, barışı ve iş birliğini öne çıkaran bir aktör olarak Türkiye sahada varsa, bunların hiçbirisi tesadüf değildir" şeklinde konuştu.

MEZUNLARA HAYAT REHBERİ OLACAK "5 BÜYÜK EMANET"

Prof. Dr. Burhanettin Duran, üniversite sıralarından küresel rekabete adım atan gençlerin yanlarına almaları gereken 5 temel emaneti ise şu başlıklarla özetledi:

Hakikate Sadakat: Yalanın hızla yayıldığı ve algı operasyonlarının hakikatin önüne geçirilmeye çalışıldığı bir dijital çağda, kalemin ve sözün hakkın izinde sağlam bir set olması gerektiği vurgulandı.

İnsana Merhamet: Makam ve coğrafya fark etmeksizin insan onurunun her şeyin üstünde tutulması gerektiği belirtilerek; "Gönlünüz Gazze'den Afrika'ya, Arakan'a kadar tüm mazlum coğrafyalara açık olsun" denildi.

-Çalışmada Sebat ve Mesuliyet Şuuru: Büyük başarıların günlük, istikrarlı ve küçük adımlarla kurulduğunu hatırlatan Duran; ilmin adaletle, başarının ise tevazuyla taçlandırılması çağrısında bulundu.

-Estetik ve Kültür Bilinci: Kültürel iktidarın; dilde, mimaride, sinemada ve dijital dünyada görünür olduğunu belirterek, gençlerin iletişim ve sanat alanında kendi özgün üsluplarını inşa etmelerini temenni etti.

-Geçmişe Vefa ve Geleceğe İnanç: Köklerden alınan güçle geleceğin inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Duran, gençlerin çağın karanlığına teslim olmayacak kadar güçlü bir medeniyet mirasına sahip olduğunu hatırlattı.

Bünyesinde 75 farklı ülkeden 564 uluslararası öğrenciyi barındıran üniversitenin çok kültürlü yapısına da övgüde bulunan Duran, konuşmasının bir bölümünü küresel misafir öğrencilere hitaben İngilizce olarak gerçekleştirdi. Tören, diplomaların dağıtılması ve mezunların geleceğe inançla keplerini fırlatmasının ardından coşkuyla sona erdi.