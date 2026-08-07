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Kaynak: AA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin, karmaşıklaşan uluslararası güvenlik şartlarında dost ve müttefik devletlerle kurduğu stratejik ortaklıklar vasıtasıyla küresel ve bölgesel huzura katkı sağlamaya kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

İmzalanan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Duran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın, üç ülkenin ortak geçmişinden ve köklü bağlarından aldığı güçle stratejik dayanışmayı pekiştiren tarihi bir hamle olduğunu belirtti.

Söz konusu mutabakatın herhangi bir devleti hedef almadığına dikkat çeken Duran, anlaşmanın üç ülkenin kolektif caydırıcılığını ve ortak emniyetini artıracağını ifade etti. Duran; askeri alanda birlikte çalışılabilirliği ve savunma sanayisindeki ortaklığı üst seviyeye çıkaracak bu adımın, bölgedeki istikrarın korunmasında kritik rol oynayacağını kaydetti.

Ortaya konulan bu kararlılığın, zor dönemlerde bir arada duran kardeş halkların ortak değerlerini koruma ve geleceğin güvenlik yapısını iş birliğiyle şekillendirme iradesinin somut bir göstergesi olduğunu aktaran Duran; anlaşmanın üç ülke adına hayırlı olmasını dileyerek taraflar arasındaki stratejik ortaklığın daha da pekişmesini temenni etti.