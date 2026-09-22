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Kaynak: AA / İHA

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde öğrencilerin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırının ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan açıklama geldi.

Duran, saldırıda öğrencilerin yaralanmasının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

“GEREKLİ MÜDAHALELERDE BULUNULDU”

Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının ardından güvenlik ve sağlık ekiplerinin hızla bölgeye intikal ettiğini ve gerekli müdahalelerin yapıldığını belirtti.

Duran, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla ilgili kurumların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

“TEYİTSİZ BİLGİ VE PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMESİN”

Açıklamasında medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dile de dikkat çeken Duran, böylesi hassas olaylarda gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Duran, öğrencilerin ve vatandaşların mahremiyetinin ve psikolojik güvenliğinin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kamuoyuna resmi makamların açıklamaları dışındaki teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunan Duran, saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifalar diledi. Duran ayrıca öğrencilerin ailelerine ve olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.