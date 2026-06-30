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Kaynak: AA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, bir çocuğa umut olmak, ona sevgi dolu bir yuva ve güvenli bir gelecek sunmanın, insan hayatında yapılabilecek en değerli katkılar arasında yer aldığını ifade etti.

Duran, 2012 yılında Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen Gönül Elçileri Projesi'nin, gönüllülük bilincini yaygınlaştıran ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren örnek bir sosyal sorumluluk hareketi olarak başarıyla sürdüğünü belirtti.

Açıklamasında, çocukların geleceği için özveriyle sorumluluk üstlenen tüm koruyucu ailelere teşekkür eden Duran, Koruyucu Aile Günü'nü en içten dilekleriyle kutladığını dile getirdi.