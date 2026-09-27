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Kaynak: İHA

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Karabağ için verilen mücadeleyi cesaret, fedakârlık ve vatan sevgisinin yakın tarihteki önemli örneklerinden biri olarak nitelendirdi.

Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için hayatını kaybedenleri anan Duran, gazilere de şükranlarını iletti.

“İKİ DEVLET, TEK MİLLET”

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine vurgu yapan Duran, mesajında iki ülke arasındaki gönül bağının, ortak tarihin ve kardeşliğin devam etmesi temennisinde bulundu ve “Karabağ Azərbaycan'dır” ifadesini kullandı.