Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, Gazze’de yaşanan insani dramına dikkat çekti. Duran, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayanların yanında olmaya ve ihtiyaç sahiplerine destek sunmaya devam edeceklerini belirtti. Duran, insani yardım çalışanlarına teşekkür ederek sivillerin korunduğu, insani yardımın engellenmediği ve adaletin tesis edildiği bir dünya temennisinde bulundu.

'ZULME UĞRAYANLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Duran'ın sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün, küresel vicdanın ağır sınavlardan geçtiği bir dönemdeyiz. Gazze’de çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere on binlerce insanın hayatını kaybettiği, temel ihtiyaçlara erişimin olmadığı ve insani yardım çalışanlarının bile hedef alındığı ağır bir insanlık dramına şahitlik ediyoruz. Bizler Türkiye olarak; tarihimizden ve medeniyetimizden aldığımız güçle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, merhameti, dayanışmayı ve insan onurunu merkeze alan bir anlayışla dünyamızın kanayan yaralarına merhem olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle, insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak görev yapan tüm insani yardım çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyor; insani yardımın engellenmediği, sivillerin korunduğu ve adaletin tesis edildiği bir dünya temenni ediyorum."