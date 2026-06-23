Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile Paneli"nde konuştu.

Duran, dijital dönüşümün yalnızca kurumları değil, bireylerin günlük yaşamlarını ve aile yapısını da doğrudan etkilediğini vurguladı.

"BİRLİKTE YALNIZ OLMAK" TEHLİKESİ

Günümüzde insanların tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar bağlantılı olduğunu ancak aynı zamanda yalnızlaştığını ifade eden Duran, aynı evde yaşayan bireylerin farklı dijital dünyalarda vakit geçirdiğine dikkat çekti.

Ekran süresinden çok çocukların ekranla kurduğu ilişkinin niteliğinin önemli olduğunu belirten Duran, teknolojinin yalnızca bir araç olmadığını, aynı zamanda bir anlam dünyası sunduğunu söyledi.

EBEVEYNLERE REHBERLİK ÇAĞRISI

Çocukların dijital dünyada karşılaştıkları içeriklerin onların gerçeklik algısını şekillendirdiğini ifade eden Duran, ebeveynlerin yasaklayıcı değil yol gösterici bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini kaydetti.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile" kitabının da bu amaçla yayımlandığını belirten Duran, ailelere bilinçli teknoloji kullanımı konusunda rehberlik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

"DİJİTAL DÜNYAYI DAHA GÜVENLİ HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Siber zorbalık ve dijital şiddetin çocuklar için önemli tehditler oluşturduğunu dile getiren Duran, ailelerin ve çocukların dijital ortamda korunması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Dijital dünyanın kapatılacak bir alan değil, doğru yönetilmesi gereken bir gerçeklik olduğunu vurgulayan Duran, güvenli dijital ortamların oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

"AİLELER MİLLETİMİZİN EN STRATEJİK GÜCÜ"



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara da değinen Duran, güçlü aile yapısının toplumun geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Duran, "İç iletişimi kuvvetli, ebeveyn-çocuk bağının sağlıklı kurulduğu ailelerimiz bugün milletimizin en stratejik gücüdür. Böyle bir aile yapısı, geleceğin nesillerinin yetişmesinde hayati bir rol üstlenmektedir" ifadelerini kullandı.