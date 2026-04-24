Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Duran, şunları kaydetti:

"1915'te Çanakkale'de sergilenen eşsiz direniş, bir milletin onurunu, inancını ve bağımsızlık azmini tüm dünyaya ilan ettiği büyük bir iradenin eseridir. O gün verilen mücadele, yalnızca cephede kazanılmış bir zafer değil, milletimizin karakterini ve kararlılığını ortaya koyan unutulmaz bir dönüm noktasıdır. Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümünde, milletimizin hafızasında derin izler bırakan bu tarihi mücadelenin anlamını ve bıraktığı mirası bir kez daha hatırlıyoruz.

Çanakkale, adı anıldığında dahi yüreklerde aynı duyguyu uyandıran, nesilden nesle aktarılan bir şuuru ifade eder. Bu şuur, birlik olmanın, vatan söz konusu olduğunda tek yürek haline gelmenin en güçlü ifadesidir. Bugün bizlere düşen, bu yüksek ruhu diri tutmak, ecdadımızın emanetine aynı sorumluluk bilinciyle sahip çıkmaktır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum."