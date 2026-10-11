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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yaşanan feci kazada hayatını kaybeden vatandaşlar için derin üzüntü duyulduğunu belirten Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, resmi sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

"HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda kazada yaşamını yitirenlerin ailelerinin acısını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

Kaza sonrası bölgede başlatılan adli ve idari tahkikat devam ederken, yaralı vatandaşların hastanelerdeki tedavi süreçlerinin de yakından takip edildiği bildirildi.