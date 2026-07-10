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Kaynak: AA

Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen Kıbrıs Türklüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ASILSIZ İDDİALAR İÇEREN KARARI KINIYORUM"

Duran açıklamasında, "Avrupa Parlamentosunun Kıbrıs konusunda kabul ettiği, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddiaları içeren kararını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu’nun kararını eleştiren Duran, Kıbrıs meselesine taraflı bir anlayışla yaklaşıldığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının yok sayıldığını belirtti.

"TÜRKİYE, KKTC’NİN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEK"

Duran, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun her platformda savunulacağını vurgulayan Duran, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla adaya barış ve güvenlik getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve geleceğinin teminatı olmuştur."

"HİÇBİR KARAR TÜRKİYE’NİN DURUŞUNU GÖLGELEYEMEZ"

Burhanettin Duran, siyasi saiklerle alınan kararların Kıbrıs konusundaki Türkiye’nin kararlı duruşunu değiştiremeyeceğini belirterek, Türkiye’nin Kıbrıs davasındaki yaklaşımını sürdüreceğini ifade etti.