İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan, milletimizin iradesinin ve bağımsızlığının ilanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışıyla taçlanan bu anlamlı gün, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun en güçlü ifadesidir. Gazi Meclis'imizin açılışının 106'ncı yıl dönümünü ve sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bizlere bu toprakları vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum" dedi.