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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36. NATO Zirvesi kapsamında gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlayabilen en güçlü uluslararası ittifaklardan biri olduğunu belirten Duran, Türkiye'nin ittifak içerisindeki rolüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE ARTIK MERKEZDE"

Türkiye'nin NATO'ya katıldığı dönemde güneydoğu kanadında bir cephe ülkesi olarak konumlandığını hatırlatan Duran, bugün ise bu tablonun değiştiğini ifade etti.

Duran, "Türkiye'nin NATO'da çevreden merkeze geçtiğini görüyoruz. Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO'yu ilgilendiren hemen hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir." dedi.

"TÜRKİYE EKSENİ İNŞA EDİLİYOR"

Türkiye'nin kriz bölgelerinde gerilimi azaltan ve diplomasiye alan açan bir politika izlediğini belirten Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin küresel ölçekte etkin bir aktör haline geldiğini söyledi.

Duran, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenli liman olarak ön plana çıkmakta, bir Türkiye ekseni inşa etmektedir." ifadelerini kullandı.

ANKARA NATO ZİRVESİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

2026 yılında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin diplomatik ağırlığını ortaya koyacağını belirten Duran, zirvenin hem NATO'nun geleceği hem de küresel güvenlik mimarisi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Duran ayrıca Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişinin yalnızca milli güvenliğe değil, NATO'nun caydırıcılık kapasitesine de önemli katkı sağladığını ifade etti.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Türkiye'nin önümüzdeki dönemde birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacağını belirten Duran, NATO Parlamenterler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 gibi önemli etkinliklerin Türkiye'de düzenleneceğini hatırlattı.