Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 yıl önce görevinin başında DHKP-C terör örgütü tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın hayatı boyunca adaletin tesisi için uğraştığını kaydetti.

İletişim Başkanı Duran, Kiraz'ı andığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"11 yıl önce görevi başındayken hain terör saldırısı sonucu şehadet mertebesine ulaşan Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle, saygıyla ve duayla yad ediyorum. Meslek hayatı boyunca adaletin tesisi uğruna büyük bir özveriyle görev yapan merhum savcımız; sorumluluk bilinci, cesareti ve vakur duruşuyla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun."