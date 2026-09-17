İletişim Başkanı Duran, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörlüğüne Türkiye tarafından aday gösterilen Mehdi Eker ile Başkanlıkta bir araya geldi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörlüğüne Türkiye tarafından aday gösterilen Mehdi Eker ile Başkanlığımızda bir araya geldik. Bakanımızın, tarım ve gıda politikaları alanındaki uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesiyle, FAO’nun küresel ölçekte yürüttüğü çalışmalara ve ülkemizin uluslararası alandaki temsiline önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Kendisine adaylık sürecinde başarılar diliyor, bu önemli sürecin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.