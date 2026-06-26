Kaynak: AA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayarak karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik etti.

Duran, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın yetişmesinde büyük emek ve fedakarlık gösteren kıymetli öğretmenlerimize ve her zaman onların yanında olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu, verimli ve neşe dolu bir tatil geçirmelerini, yeni eğitim öğretim yılına dinlenmiş ve daha güçlü bir şekilde başlamalarını temenni ediyorum."