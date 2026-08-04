Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TBMM'ye sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Söz konusu yasal düzenlemenin Meclis'te imzaya açılmasının terörün sona erdirilmesi yolunda önemli bir aşama olduğunu vurgulayan Duran, yürütülen sürecin herhangi bir pazarlığa dayanmadığını, aksine devlet kararlılığının, milli iradenin ve hukukun üstünlüğünün bir yansıması olduğunu ifade etti.

Temel önceliğin terör odaklarının tamamen ortadan kaldırılması ve silahların bir daha kullanılmamak üzere bırakılması olduğunu belirten İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çektiği güçlü iç cephe vizyonunun Türkiye'nin en kritik stratejik gücü haline geldiğini dile getirdi. Duran, bu yapının milletin birlikteliğini, kardeşlik bağlarını ve yarınlara olan inancını koruyan en sağlam güvence olduğunu kaydetti.