Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 24 Temmuz 2018'de kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 8. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duran, Başkanlığın bugüne kadar yürüttüğü çalışmalara katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür etti.

"STRATEJİK İLETİŞİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRÜYOR"

Paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının üstlendiği görevlere değinen Duran, kurumun Türkiye'nin stratejik iletişim kapasitesini güçlendirmek, kamu diplomasisini etkin şekilde yürütmek ve devlet ile millet arasındaki iletişimi pekiştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Duran, Başkanlığın aynı zamanda Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alandaki tezlerini doğru, hızlı ve etkili şekilde kamuoyuna aktarmaya devam ettiğini belirtti.

"İLETİŞİMİN YÜZYILI" VURGUSU

Burhanettin Duran, açıklamasında "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda şekillenen "İletişimin Yüzyılı" vizyonuna dikkat çekti.

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hakikati esas alan, güven veren ve yenilikçi bir iletişim anlayışıyla Türkiye'nin küresel iletişim gücü, stratejik iletişim kapasitesi ve kamu diplomasisi etkinliğinin daha da ileri taşınacağına inandığını ifade etti.

KURULUŞUN 8. YILI KUTLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 24 Temmuz 2018 tarihinde kurulmuştu. Kurumun 8. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, bugüne kadar hayata geçirilen proje ve faaliyetlerden görüntülerin yer aldığı bir video da kamuoyuyla paylaşıldı.

Duran, mesajını Başkanlığın çalışmalarına emek veren tüm personele teşekkür ederek tamamladı.