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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaş odaklı siyasi vizyonuyla temelleri 1994 yılında atılan CİMER'in, devlet ile millet arasındaki iletişim kanallarından biri olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

“VATANDAŞ ODAKLI ÇABALARA KATKI SAĞLAMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Duran, CİMER Bülten'in kamu hizmetlerinin sunumunda yürütülen çok yönlü iletişim faaliyetlerini ve bu çalışmaların hizmetlere yansımalarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlandığını belirtti.

Temmuz sayısının İletişim Başkanlığının aylık yayınları arasında yerini aldığını aktaran Duran, bültenin kamu hizmetlerinin yürütülmesinde iletişim ve koordinasyondan icraata uzanan süreçte vatandaş odaklı çalışmalara katkı sağlamasını temenni etti.