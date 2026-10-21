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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kanada Başbakanı Mark Carney’in Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi daveti üzerine 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

İLİŞKİLER "STRATEJİK ORTAKLIK" SEVİYESİNE YÜKSELTİLECEK

Ziyaretin tarihi bir nitelik taşıdığını vurgulayan İletişim Başkanı Duran, iki ülke arasındaki münasebetlerin Stratejik Ortaklık düzeyine çıkarılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Görüşmelerde Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, enerji ve savunma gibi birçok alandaki iş birliği detaylıca değerlendirilecek.

MASADA BÖLGESEL KONULAR VE YENİ ANLAŞMALAR VAR

Temaslar sırasında ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunulacak.

Üst düzey ziyaret kapsamında iki ülke arasında stratejik iş birliğini güçlendirecek çeşitli alanlarda resmi anlaşmaların imzalanması planlanıyor.