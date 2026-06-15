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Kaynak: AA / DHA / İHA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Duran, mesajında Azerbaycan halkının birlik ve beraberlik içerisinde geleceğine sahip çıktığını belirterek, Milli Kurtuluş Günü’nün devletin bekası ve milletin huzuru adına ortaya konulan güçlü iradenin simgesi olduğunu ifade etti.

"TEK MİLLET, İKİ DEVLET" VURGUSU

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine dikkat çeken Duran, iki ülkenin aynı sevinçleri ve aynı acıları paylaştığını belirtti.

Duran, mesajında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağların "tek millet, iki devlet" anlayışı çerçevesinde her geçen gün daha da güçlendiğini kaydetti.

ŞEHİTLER VE GAZİLER ANILDI

İletişim Başkanı Duran, paylaşımında Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve saygıyla andığını ifade etti.

Duran ayrıca, kahraman gazilere de şükran ve minnet duygularını iletti.

AZERBAYCAN’DA MİLLİ KURTULUŞ GÜNÜ

Azerbaycan’da her yıl 15 Haziran’da kutlanan Milli Kurtuluş Günü, ülke tarihinde siyasi istikrarın yeniden sağlanması ve devlet yapısının güçlenmesi açısından önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.