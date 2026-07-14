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Kaynak: AA

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim, Zafer Bizim Paneli"ne video mesaj gönderen Duran, 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, FETÖ mensuplarının o gece millet iradesini ve demokratik düzeni hedef aldığını söyledi.

Duran, darbecilerin kamu kurumları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef aldığını, medya kuruluşlarına baskın düzenlediğini ve İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri işgal ettiğini anımsattı. Buna karşın devlet ve milletin güçlü bir dayanışma sergileyerek darbe girişimini engellediğini vurgulayan Duran, vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak demokrasiye sahip çıktığını dile getirdi.

Darbe girişimi sırasında 253 kişinin şehit olduğunu, binlerce vatandaşın ise yaralandığını hatırlatan Duran, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Türk milletinin tarih boyunca esarete ve ihanet girişimlerine boyun eğmediğini ifade eden Duran, bu duruşun 15 Temmuz gecesinde de açık şekilde görüldüğünü kaydetti.

"FETÖ'NÜN İZLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE TEMİZLENDİ"

Türkiye'nin egemenliğine ve bağımsızlığına yönelik tehditlerle mücadele edecek güce sahip olduğunu vurgulayan Duran, FETÖ yapılanmasının içeriden beslenen ve dış destek alan bir tehdit olduğunu söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca benzer sınamalardan başarıyla çıktığını belirten Duran, devletin FETÖ yapılanmasına karşı yürüttüğü mücadele kapsamında önemli mesafe katettiğini ifade etti. Bu süreçte çeşitli bedeller ödendiğini ve zorlu dönemler yaşandığını dile getiren Duran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu tür tehditlerle mücadele etme iradesini sürdürdüğünü söyledi.

Yurt dışında bulunan FETÖ mensuplarının bazı ülkelerde barınmaya devam ettiğini belirten Duran, Türkiye ile dostane ilişkiler geliştirmek isteyen ülkelere çağrıda bulunarak, demokrasiye ve milli egemenliğe tehdit oluşturan yapılara karşı iş birliği içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Duran, FETÖ'nün yalnızca Türkiye açısından değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için de güvenlik riski taşıdığını savundu.

"KÜRESEL TEHDİTLERE ORTAK ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLMELİ"

15 Temmuz'un, günümüzde terör örgütleri ve hibrit tehditlerin ne kadar farklı yöntemlerle ortaya çıkabildiğini gösteren önemli bir örnek olduğunu dile getiren Duran, küresel ölçekte bilgi manipülasyonu ve hakikat krizlerinin toplumları etkilediğine dikkat çekti.

Ana akım medya anlatılarının zaman zaman gerçekleri gölgeleyebildiğini ifade eden Duran, farklı coğrafyalarda yaşansa da benzer sorunlarla karşı karşıya olunduğunu belirterek, uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin 15 Temmuz tecrübesinin evrensel yönleri bulunduğunu söyleyen Duran, korku yerine umudun, çatışma yerine iş birliğinin, kutuplaşma yerine karşılıklı anlayışın hâkim olduğu daha adil bir uluslararası düzenin mümkün olduğunu ifade etti.

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anan Duran, gazilere teşekkür ederek, panele katkı sunan tüm katılımcılara şükranlarını iletti.