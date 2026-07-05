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Kaynak: AA

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirvenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

GÜNDEMDE UKRAYNA VE KÜRESEL RİSKLER VAR

Zirvede liderlerin, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunacağını belirten Duran, Ukrayna’daki son durumun ve İttifakın güneyinde yaşanan gelişmelerin de kapsamlı şekilde ele alınacağını ifade etti.

SAVUNMA YATIRIMLARI MASADA

Açıklamada, savunma yatırımlarının artırılması yönünde atılan adımlar ile NATO’nun caydırıcılık ve savunma alanındaki faaliyetlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceği vurgulandı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ YOĞUN OLACAK

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın, 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek resepsiyon ve akşam yemeğinde devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacağı belirtildi.

Ayrıca 8 Temmuz’da Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılacağı, zirve marjında liderler arasında ikili görüşmelerin de gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

NATO Zirvesi’nin, küresel güvenlik politikaları açısından önemli kararların alınacağı kritik bir platform olması bekleniyor.